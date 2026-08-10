México buscará evitar cuotas preliminares de China a nueces pecanas

El Ministerio de Comercio de la República Popular China publicó este lunes su resolución preliminar, que establece esos gravámenes para los exportadores mexicanos, mientras que todos los exportadores de Estados Unidos enfrentarán una cuota de 54,3 %, precisó en una nota la dependencia del Gobierno mexicano.

La Secretaría de Economía expresó preocupación por la decisión, aunque señaló que el Gobierno mexicano respeta el procedimiento de investigación antidumping realizado por las autoridades chinas y reiteró su respaldo a productores y exportadores nacionales.

La dependencia recordó que China inició la investigación el 25 de septiembre de 2025 para evaluar si las nueces pecanas frescas originarias de México se venden en su mercado a un precio inferior a su valor local, afectando su industria doméstica.

Según los datos incluidos en el procedimiento, las exportaciones directas mexicanas a China sumaron 21,9 millones de dólares en 2024.

Sin embargo, Economía advirtió que el valor del comercio potencialmente afectado podría ser mayor, debido a que un volumen importante de nuez mexicana se exporta primero a Estados Unidos y posteriormente se reexporta al mercado chino.

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La Secretaría de Economía aseguró que ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Embajada de México en China desde el comienzo de la investigación para acompañar la defensa comercial del sector.

Las empresas mexicanas disponen ahora de un plazo de 10 días para responder a la determinación preliminar del Ministerio de Comercio chino.

Economía y Agricultura trabajarán conjuntamente durante esa etapa para defender a las compañías mexicanas involucradas en el procedimiento, agregó el comunicado.

La Secretaría de Economía sostuvo que continuará las gestiones con el objetivo de que la resolución definitiva de China no imponga cuotas compensatorias a los productores mexicanos.