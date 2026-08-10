México eliminará la educación militar de 26 escuelas antes del próximo ciclo escolar

“No vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo”, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la conferencia de prensa presidencial.

Delgado explicó que aquellos planteles que cuentan con reconocimiento entre sus comunidades podrán continuar funcionando únicamente si abandonan el modelo militarizado y transforman tanto su currículo como su organización.

“Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano”, señaló.

En caso contrario, deberán cerrar, advirtió.

El secretario recordó que la formación militar corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y comienza en el nivel medio superior para preparar a quienes posteriormente integrarán el Ejército mexicano o la Guardia Nacional.

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La medida cobró relevancia después de la muerte, el pasado 16 de julio, de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que participaba en un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, en el norteño estado de Tamaulipas.

La Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio y detuvo al director del centro y a dos trabajadoras por su probable participación, mientras que familiares de la menor denunciaron que había sufrido maltratos durante su estancia.

Sheinbaum respaldó la semana pasada la decisión de la SEP de impedir que operen instituciones educativas bajo denominaciones como “militarizadas”, “militares” o “castrenses” y sostuvo que la disciplina no puede utilizarse para justificar abusos.

Delgado insistió este lunes en que la transformación deberá ir más allá de modificar el nombre de los planteles y aseguró que las autoridades acompañarán el proceso para evitar dejar a los estudiantes sin alternativas educativas.

“Detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina, en algunos casos lo que había era abusos, era maltratos y era violencia”, afirmó.

“Ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia se va a permitir”, agregó.

El funcionario aseguró que la SEP ha dialogado con las autoridades estatales involucradas y descartó conflictos por la decisión.

“Se ha entendido que fueron las que estuvieron al margen de la ley, pero ahora estamos poniendo orden en ello”, concluyó.