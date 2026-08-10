México garantiza seguridad para inspectores de EEUU y empacadores de aguacate en Michoacán

La gobernante mexicana explicó, en su conferencia de prensa matutina, que las autoridades de Estados Unidos no informaron previamente a México sobre el retiro de inspectores y que, después, comunicaron que algunos trabajadores habían recibido amenazas, sin detallar públicamente qué grupo estaría detrás de ellas.

Sheinbaum señaló que el viernes representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad se reunieron con el embajador estadounidense, Ronald Johnson, y acordaron reforzar la protección del personal vinculado con la cadena exportadora.

“Se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema”, afirmó Sheinbaum, quien precisó que la mesa bilateral permanecerá instalada de manera permanente para garantizar la continuidad de las exportaciones y la seguridad de productores, empacadores e inspectores mexicanos y estadounidenses.

La jefa de Estado recordó que ya había sostenido una reunión con productores y empacadores de aguacate, junto con funcionarios de Defensa, Seguridad y la Fiscalía, debido a que en algunas zonas de Michoacán la extorsión había aumentado en algunas zonas durante el último mes, aunque en otras había disminuido por una mayor vigilancia.

Según Sheinbaum, después de ese trabajo se fortalecieron los operativos y ya “se abrieron 45 empacadoras para su exportación”, mientras se espera que el resto de los establecimientos pueda reanudar actividades durante esta misma semana.

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El Gobierno mexicano informó el sábado anterior que un 75 % de las empacadoras de aguacate de Michoacán ya estaban habilitadas para exportar y que esas plantas concentran normalmente el 85 % de las ventas externas del fruto en el estado.

Estados Unidos había anunciado un día antes la reanudación parcial de sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona entre Morelia y Pátzcuaro, después de que la alerta de seguridad paralizara inspecciones y embarques.

Como parte del refuerzo, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.557 efectivos, entre 657 miembros de la Guardia Nacional y novecientos del Ejército, para vigilar zonas productoras, centros de empaque y vías de comunicación.

Sheinbaum descartó atribuir una intención adicional a Washington por este episodio, al ser preguntada por señalamientos sobre lechugas y chiles mexicanos, y sostuvo que las autoridades sanitarias ya habían aclarado esos casos.

México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y en el primer cuatrimestre de 2026 había enviado al exterior 501.824 toneladas, según datos oficiales.