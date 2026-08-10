México ofrece certeza para organizar primer Congreso de turismo deportivo fuera de Europa

“Así que no es casualidad que hoy estemos aquí en esta gran ciudad”, señaló Rodríguez al presentar la cuarta edición del encuentro, que se celebrará del 7 al 9 de septiembre en Ciudad de México, con el Autódromo Hermanos Rodríguez como sede principal.

La funcionaria vinculó directamente la elección con la experiencia mundialista de México.

“Después de albergar una copa mundial, como es el mundial de fútbol (...) eso es lo que genera la certidumbre de que México está preparado para cualquier evento internacional”, dijo.

Rodríguez sostuvo que esa capacidad permitirá aprovechar el congreso para promover los destinos mexicanos, atraer nuevos acontecimientos y conocer las tendencias del sector, que, según sus cifras, representa el 10 % del PIB turístico nacional, crece más del 25 % anual y atrae a uno de cada 10 turistas que llegan al país.

Añadió que el turista deportivo gasta un 20 % más que otros visitantes y permanece más de dos noches, mientras las competencias permiten “turistear” por pueblos mágicos, ciudades patrimonio, espacios naturales y culturales, diversificando los flujos hacia distintas regiones.

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El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, explicó que la organización presentó formalmente la candidatura mexicana ante ONU Turismo y compitió internacionalmente por la sede, con respaldo del Gobierno federal y de Ciudad de México.

De la Torre sostuvo que el turismo deportivo distribuye beneficios entre hoteles, restaurantes, comercios, mercados, transporte, servicios y negocios familiares, y afirmó que el objetivo es convertir el congreso en nuevas inversiones, eventos y oportunidades para los destinos.

ONU Turismo consideró especialmente oportuno celebrar la cita inmediatamente después del Mundial de 2026 y destacó la capacidad reconocida de México para organizar grandes acontecimientos, así como el potencial del deporte para atraer visitantes, inversión y generar beneficios duraderos.

El congreso reunirá alrededor de 500 participantes, incluidos más de 300 tomadores internacionales de decisiones.

Hasta ahora hay 20 países confirmados, entre ellos Arabia Saudita, España, Croacia, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Guatemala, Indonesia, Rumanía, Argentina, Brasil y Francia.

La agenda contempla paneles, talleres, mesas de diálogo, proyectos de inversión, reuniones entre destinos y gobiernos, encuentros empresariales B2B y actividades sobre sostenibilidad, infraestructura, innovación y tecnología, además de recorridos por sitios emblemáticos de la capital mexicana.

Además, la agende este evento coincidirá con el encuentro previsto entre haikha Al Nowais, primera mujer en encabezar ONU Turismo, quien asumió la secretaría general en 2026, y Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México.