México perdió 19.550 empleos formales en julio y redujo a 243.078 la creación en 2026

El retroceso se produjo después de que en junio se crearan 61.023 plazas y el empleo formal retomara el crecimiento, tras la pérdida de cerca de 30.000 puestos registrada en mayo.

El IMSS atribuyó la disminución de julio, entre otros factores, a la estacionalidad vinculada con el fin del ciclo escolar y a la etapa descendente del ciclo agrícola.

Del empleo generado en lo que va del año, el 95,4 % corresponde a puestos permanentes.

Al cierre de julio, México contabilizó 22.760.154 puestos afiliados al instituto, la cuarta cifra más alta desde que existen registros y la mayor para un séptimo mes del año.

Del total, el 87 % correspondió a empleos permanentes y el 13 % a eventuales, mientras que los puestos permanentes alcanzaron los 19.797.516, la tercera cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.

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En los últimos doce meses, el empleo formal aumentó en 326.987 puestos, equivalente a una tasa interanual del 1,5 %, por debajo del crecimiento anual del 2 % registrado en junio.

Por sectores, los mayores incrementos anuales se presentaron en transportes y comunicaciones, con el 7,5 %; la industria extractiva, con el 4,3 %, y los servicios sociales y comunales, con el 3,3 %.

En contraste, el sector agropecuario registró una caída del 5,6 % y el de transformación del 0,7 %.

Por estados, Baja California y Oaxaca encabezaron el crecimiento, ambos con aumentos anuales superiores al 5,5 %.

El salario base de cotización promedio alcanzó los 673,9 pesos diarios (unos 38 dólares) en julio, el mayor nivel para cualquier mes desde que existe registro.

Esto supone un aumento nominal anual de 42,4 pesos (unos 2,4 dólares), el quinto mayor incremento registrado para un mes de julio.

El IMSS contabilizó además 1.013.054 registros patronales, 2.046 menos que en junio y una disminución del 2,5 % frente a julio de 2025.

El instituto aclaró que estos registros no equivalen necesariamente a empresas, por lo que su reducción no implica automáticamente el cierre de negocios.

En contraste con la caída general del empleo, los puestos asociados a plataformas digitales aumentaron en 10.273 durante julio, el 4,3 % mensual, hasta alcanzar las 247.900 plazas.

Al cumplirse un año de la incorporación de estos trabajadores al IMSS, los puestos de plataformas acumularon un crecimiento de 115.059 puestos, equivalente al 86,6 %.

En total, 1.591.030 personas fueron beneficiadas por la reforma para trabajadores de plataformas digitales, aunque solo quienes superaron el umbral de ingreso neto mensual fueron registrados como puestos de trabajo con acceso a todos los seguros del IMSS.

El instituto reportó además 59.414 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 437.522 correspondientes a trabajadores independientes.

Aunque el IMSS constituye el principal indicador del empleo formal en México, más de la mitad de la población ocupada del país trabaja en la informalidad.