Miles de personas protestan contra irregularidades en las oposiciones en el este de India

La Policía ha disparado cañones de agua y ha golpeado con palos a quienes intentan abrirse paso hasta la asamblea estatal, superando las barricadas puestas por las autoridades en diferentes puntos de la ciudad, según videos recogidos por medios locales.

Se trata del momento más tenso de una protesta que comenzó hace más de dos semanas en Ranchi, después de que aspirantes denunciaran la filtración de las respuestas en las oposiciones organizadas por la Comisión de Servicio Público de Jharkhand (JPSC).

Varios miembros de la JPSC, incluido su presidente, L. Khiangte, han renunciado en las últimas semanas tras estallar el escándalo. Khiangte fue arrestado por la Policía este mismo lunes, según informó el diario Hindustan Times.

Los manifestantes exigen que se investiguen las presuntas filtraciones, la cancelación de varios exámenes oficiales llevados a cabo desde 2019, y reformas al sistema de oposiciones.

"El Gobierno aceptó y cumplió las demandas relacionadas con las reformas. Sin embargo, en lo que respecta a nuestras exigencias de cancelación (....), no ha mostrado disposición alguna a acceder", aseguró el líder estudiantil Ravindra Paswan a la agencia local ANI.

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El jefe de Gobierno de Jharkhand, Hemant Soren, anunció este domingo la creación de un portal en internet para recibir quejas y sugerencias de los jóvenes manifestantes de cara a reformar el sistema.

"Hoy en día, muchos estados del país también se enfrentan a desafíos relacionados con la fiabilidad de los sistemas de evaluación. En este contexto, nuestro objetivo es que Jharkhand no se limite a debatir los problemas, sino que también señale el camino hacia las soluciones", declaró en X.

Las protestas en Ranchi llegan semanas después de la ola nacional de manifestaciones impulsadas por el movimiento juvenil 'Cockroach Janta Party' (CJP) en contra de filtraciones de exámenes oficiales, y que culminó el 25 de julio con la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.