Ministerio Interior asume control de cámaras de seguridad a cargo del Municipio de Quito

"Hoy damos un paso decisivo para fortalecer la seguridad en Quito. Durante demasiado tiempo, el Centro de Cámaras del Comité de Operaciones de Emergencia COE Metropolitano, a cargo del Municipio de Quito, no ha dado la respuesta que los ciudadanos necesitan", dijo el ministro.

Anotó que, mientras el crimen "se organiza y se mueve con rapidez, el Estado no puede permitir que una herramienta fundamental permanezca atrapada en la burocracia, subutilizada o alejada de la operación policial".

Por eso, anunció "una decisión firme: el Ministerio del Interior asumirá el control del centro de cámaras para integrarlo al trabajo operativo de la Policía Nacional" durante cinco años.

Las cámaras, cuyos servicios con la firma Telconet no están regularizados desde enero pasado, según Reimberg, "no están para observar el delito impávidos después de que ocurre, están para anticiparlo, identificar a quienes lo cometen, seguir sus movimientos y facilitar su captura", dijo.

El funcionario subrayó que la tecnología debe estar donde realmente importa: en la primera línea de la seguridad ciudadana.

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"Esto no se trata de competencias, protagonismos ni disputas políticas. Se trata de proteger vidas. Cada minuto que una herramienta de seguridad permanece sin cumplir su propósito es una oportunidad que el crimen aprovecha", indicó al apuntar que "Quito necesita resultados, no excusas. Necesita coordinación, decisión y capacidad de respuesta".

Reimberg señaló que en la lucha contra el crimen organizado "no habrá espacio para la improvisación, la inacción ni indiferencia. Vamos a utilizar toda la tecnología disponible para ir tras quienes amenazan la tranquilidad de los quiteños".

"Desde hoy, cada cámara tendrá una misión concreta: prevenir, reaccionar y ayudar a capturar", indicó el funcionario respecto a las 632 cámaras de seguridad a cargo del Municipio de Quito.

La medida se da luego de que el pasado lunes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el despliegue de 4.000 policías y militares adicionales en Quito, para reforzar las operaciones contra el crimen organizado, tras las denuncias por un aumento de los robos en las últimas semanas y el hallazgo de un cuerpo colgado de un puente.

"Ponemos en marcha el plan de protección de Quito. He dispuesto el despliegue de 2.000 policías adicionales para reforzar la seguridad en los horarios y lugares donde más los necesitan los quiteños: en el ingreso y salida de los trabajos, en los colegios, en el metro, en las paradas de buses, en mercados, bancos, centros comerciales y barrios", dijo entonces Noboa.

Agregó que 2.000 militares más se unirán al trabajo de la Policía, para "fortalecer el trabajo en los puntos más críticos y emblemáticos de la capital".

Los operativos se concentran principalmente en dos franjas horarias: entre las 04:00 y 11:00 hora local (09:00 y las 16:00 GMT) y entre las 17:00 y 02:00 (22:00 y las 07:00 GMT).

Pichincha, cuya capital es Quito, es una de las diez provincias que desde junio pasado está bajo un estado de excepción decretado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales en los territorios más violentos del país; una medida que el mandatario ha utilizado en los últimos dos años, desde que a inicios de 2024 declaró a Ecuador en estado de "conflicto armado interno" por el alto número de homicidios y el nivel de criminalidad.