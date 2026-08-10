Ministro peruano está a favor de prisión domiciliaria para expresidente Alejandro Toledo

Sheput dijo que Toledo "está padeciendo las consecuencias de su comportamiento", en referencia a la condena recibida en 2024 por los aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para obtener la adjudicación de construcción de un tramo de la carretera Interoceánica Sur, y otro proceso sobre el presunto uso de ese dinero para adquirir bienes inmobiliarios en Perú.

Sin embargo, el también exministro de Toledo en 2005 y exmilitante de su desaparecido partido Perú Posible añadió que su posición "siempre ha sido la de prisión domiciliaria" en su caso.

"Yo he creído lo que corresponde en el corto plazo, la prisión domiciliaria le corresponde porque tiene más de ochenta años", afirmó Sheput en entrevista con la emisora Exitosa.

El titular de la cartera peruana de Trabajo manifestó que la posibilidad de un indulto humanitario para Toledo, de 81 años, "está en el ámbito de la decisión presidencial", de la mandataria Keiko Fujimori, y de "lo que diga la Comisión de Gracias Presidenciales, que pertenece al ministerio de Justicia".

Sobre este tema, Fujimori afirmó el pasado 3 de agosto que ese asunto "se va a evaluar con dos tipos de análisis: un carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria", después de que la esposa del exgobernante reiteró su pedido para que se le otorgue un indulto y pueda atender sus problemas de salud en libertad.

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Toledo, recluido en el penal de Barbadillo, conocida como la cárcel de los expresidentes de Perú, también recibió en 2025 otra sentencia a trece años y cuatro meses de prisión por las compras inmobiliarias que hizo en Perú con los aportes de Odebrecht.

El exmandatario anunció a inicios de julio pasado que iba a solicitar el indulto por "una situación de salud grave" y a mediados de ese mismo mes autorizó a su abogado, Carlos Torres Caro, a presentar una petición de gracia presidencial.

Karp, quien también es requerida por la justicia peruana y se encuentra en la ciudad israelí de Tel Aviv, pidió a Fujimori "que admita que la reconciliación es mucho más valiosa que el odio y que le dé su indulto" a su esposo.

Fujimori precisó que para tratar esta petición primero se tiene que designar a los integrantes de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, quienes se encargan de evaluar estos casos y ofrecer una posición ante el Ejecutivo.

"Estas personas empezarán, cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente", indicó la mandataria.

El proceso judicial contra Toledo comenzó en 2016 cuando saltó a la luz el escándalo de los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica, pero el exgobernante no pisó la cárcel hasta 2023, cuando se concretó su extradición desde Estados Unidos, donde residía junto a Karp.