Moldavia llama a consultas a su embajador en Rusia tras caída de dron en su territorio

Moldavia "condena firmemente el incidente" ocurrido cerca del pueblo de Krokmaz (sur), donde varias casas particulares resultaron dañadas, aunque no se produjeron víctimas personales, señala el comunicado oficial.
Añadió que el aparato no tripulado "explotó" -provocó un incendio, según las autoridades locales-, aunque no precisó en ningún momento su origen.
El caso es que el lugar del siniestro se encuentra cerca de la frontera con la región ucraniana de Odesa, que fue atacada masivamente la víspera por drones ucranianos
Desde el comienzo de la guerra, según el Ministerio de Defensa moldavo, en el territorio del país se han encontrado fragmentos de 28 misiles y drones, doce de los cuales portaban explosivos.
El gobierno liberal de Moldavia apoyó desde el comienzo de la guerra al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y recibió a cientos miles de refugiados del país vecino.