Morante, Roca Rey, Talavante, Luque y Urdiales protagonizan el cartel taurino de San Mateo

La empresa Toreo Arte y Cultura ha dado a conocer este lunes los carteles de la feria, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre, y que incluyen tres corridas de toros y una de rejones.

Además la plaza logroñesa acogerá otros "complementos" a la feria como un concurso de recortadores con toros 'Maestros de la calle', previsto para el día 25 y las tradicionales y populares vaquillas en la plaza de La Ribera, que tendrán lugar desde el día 20 hasta el 25 de septiembre.

En una rueda de prensa, el representante de la empresa que gestiona la plaza, Óscar Martínez Labiano, ha incidido en el interés que han tenido por combinar "figuras consagradas del toreo" con otros jóvenes que "ya intervinieron de forma exitosa en La Ribera el pasado año".

La feria se abrirá el domingo 20 de septiembre con el festejo de rejones. Con astados de Romao Tenorio, se las verán las monturas del riojano Sergio Domínguez en su 25 aniversario de alternativa, junto al ya fijo Guillermo Hermoso de Mendoza y un rejoneador que hará su debut en Logroño, Pérez de Gregorio.

Para el día de San Mateo, lunes 21 de septiembre, se anuncian toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Aarón Palacio.

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Vuelve una corrida concurso a La Ribera el martes 22 de septiembre, con toros de tres encastes diferentes intervendrán Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y el alfareño Fabio Jiménez.

Los astados elegidos llevarán los hierros de Garcigrande, Alcurrucén, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, García Jiménez y Carmen Lorenzo.

Y el cierre del ciclo llegará el miércoles 23 de septiembre, con un encierro de Fuente Ymbro que será lidiado por Daniel Luque, Borja Jiménez y Diego San Román.