Mueren 16 trabajadores bangladesíes en un incendio de una fábrica en Arabia Saudí

"La fábrica contaba con 17 trabajadores. Uno de ellos se encontraba fuera de las instalaciones en el momento del siniestro. El resto fue hallado sin vida. Todos eran bangladesíes", declaró a EFE por teléfono Nurul Amin, portavoz de la Embajada de Bangladés en Riad.

El incendio tuvo lugar el domingo a las 14:00 hora local (11:00 GMT) en la Zona Industrial de Musa Sanaiya, a unos 20 kilómetros al sur de Riad.

El Gobierno de Bangladés ha asegurado que las autoridades de los dos países están trabajando conjuntamente para identificar los cadáveres y que estos serán repatriados una vez finalice el proceso de identificación.

"La muerte prematura y trágica de nuestros hermanos expatriados, que trabajaban en la lejana Arabia Saudita para ganarse la vida, es profundamente desgarradora", afirmó el ministro de Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Extranjero, Ariful Haque Chowdhury.

"Su contribución a la economía del país es inmensa. Estoy profundamente entristecido por su repentino fallecimiento y expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos", añadió el comunicado.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladés confirmó en un comunicado independiente el incidente.

Arabia Saudí alberga a la mayor población de trabajadores migrantes bangladesíes del mundo, con un estimado de 3,5 millones de bangladesíes que trabajan legalmente en el país, por delante de los Emiratos Árabes Unidos, aunque estadísticas de la Oficina de Mano de Obra, Empleo y Formación (BMET) ascienden la cifra a 4,5 millones.

Según la base de datos de desarrollo del Banco Mundial, las remesas recibidas desde el extranjero a Bangladés representan entre el 5,2 % y el 7,4 % de su Producto Interior Bruto (PIB).