Nueva York probará un proyecto de energía térmica en dos estaciones del metro

La gobernadora del estado Kathy Hochul hizo el anuncio este lunes junto al alcalde Zohran Mamdani y directivos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) e indicó además que el proyecto se pondrá en marcha en las centenarias estaciones de Brooklyn Bridge-City Hall y la de Chambers Street, que se comunican entre sí y están ubicadas a pasos del Ayuntamiento.

Estas serán las primeras estaciones del sistema de transporte en EE.UU en contar con una red de energía térmica, afirmó Hochul en un comunicado.

"Durante años, los neoyorquinos han sufrido el sofocante calor del verano en las plataformas del metro, sin aparente esperanza de un viaje más fresco. Hoy, puedo asegurar a los usuarios durante esta calurosa semana de verano que la ayuda está en camino", indicó la demócrata.

Destacó que la estación Brooklyn Bridge-City Hall, donde convergen tres de las principales líneas que recorren la ciudad, es una de las más calurosas del metro, con temperaturas promedio que alcanzaron los 35 grados Celsius (96 grados Fahrenheit) durante los meses de verano de 2025.

La prueba ayudará a identificar maneras de reducir el calor, mejorar la comodidad de los usuarios y mitigar los problemas relacionados con el calor que pueden provocar retrasos en el servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hay pocas sensaciones peores que escapar del calor extremo del verano y encontrarse en una plataforma de metro aún más caliente. Desafortunadamente, para millones de usuarios, esta es la realidad de nuestro sistema de transporte público, con algunas estaciones que alcanzan temperaturas hasta 20 grados superiores a la temperatura exterior", indicó Mamdani en el comunicado conjunto.

Señaló que con el nuevo proyecto térmico "podemos lograr que nuestras plataformas de metro sean más frescas y cómodas, aprovechando el calor residual durante el invierno", lo que aseguró se traducirá en menores costos energéticos, un sistema de metro más resiliente "y un futuro energético más limpio para la ciudad de Nueva York".

Mientras que el presidente de la MTA, Janno Lieber señaló que reducir la temperatura "es un verdadero desafío".

"Junto con la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani, estamos explorando soluciones, nunca antes probadas en el transporte público, para hacer que las estaciones sean más confortables y, al mismo tiempo, ayudar a reducir los costos de energía. Todos salimos ganando", afirmó.

El contrato para el estudio de viabilidad se adjudicará este otoño y una vez confirmado, el diseño comenzará a principios de 2027.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos más amplios de la ciudad y la MTA para abordar la amenaza que el cambio climático representa para el futuro del sistema de transporte público, incluyendo los crecientes impactos del calor extremo.

Como parte de los esfuerzos de reducir las emisiones en toda la ciudad, el gobierno municipal también está acelerando la electrificación de su flota de vehículos.