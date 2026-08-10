OMS: el ébola comenzó a circular en la RDC cuatro meses antes de declararse la epidemia

"Los estudios genéticos del profesor Ahuka (Steve Mundeke Ahuka, coordinador de respuesta a la epidemia del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño) revelaron que el virus empezó a circular en febrero, pero el brote se declaró oficialmente el 15 de mayo", dijo en una rueda de prensa en Bunia el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi.

Esto quiere decir que la lucha contra el ébola lleva "un retraso de cuatro meses" y que el virus "va por delante" de la respuesta, añadió Janabi desde la capital de la provincia oriental de Ituri, epicentro del brote.

A esta situación se suman factores como que la velocidad de propagación es "mayor" a la de otras epidemias, que el brote llegó a la vecina Uganda, que no existen vacunas o tratamientos oficiales para esta cepa y que se produce en medio de la inseguridad en el este congoleño por el conflicto entre grupos rebeldes y el Ejército.

En torno al 70 % de las personas estén muriendo en sus hogares, alertó el alto responsable de la OMS, por lo que pidió involucrar más a la ciudadanía en la respuesta al ébola.

"El 70% de las personas están muriendo en sus comunidades, lo que significa que no estamos viendo a dos tercios de los enfermos. Tras meses de brote, debemos reevaluar nuestra estrategia: ¿por qué la gente no acude a los hospitales? ¿Por qué la concienciación sobre el ébola no ha calado como esperábamos?", lamentó.

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La actual epidemia ya es el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la OMS.

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La vecina Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país "libre de ébola" el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.