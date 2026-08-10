Panamá ofrece colaboración a Colombia tras terremoto que causó muertos y destrucción

"Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos", escribió el gobernante panameño en su cuenta de X.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.

Hay videos que muestran pequeños edificios derrumbados y al menos una iglesia parcialmente destruida en las zonas afectadas por el terremoto.

En la vecina Panamá el temblor sacudió el este del país. En la capital, decenas de edificios de oficinas y de apartamentos fueron evacuados de forma preventiva, al igual que hospitales de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), y fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en varias zonas del este panameño.

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El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, explicó que el terremoto con epicentro en Colombia se originó "en una zona tectónica de contacto entre la falla El Garrapata y la falla El Cinturón Deformado del Este de Panamá", y que en el país centroamericano las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundos y un minuto.