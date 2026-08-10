Paraguay se solidariza con Colombia tras el terremoto que ha dejado al menos 111 muertos

"El Paraguay expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la República de Colombia por los efectos del sismo registrado el día de hoy. Extiende sus condolencias a las familias afectadas y manifiesta sus mejores deseos de pronta recuperación de las zonas alcanzadas", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo en su cuenta en la red social X.

Asimismo, la Cancillería recordó los "sentimientos de fraternidad" de Paraguay hacia Colombia, a la que históricamente ha considerado una "nación hermana".

De igual forma se manifestó el presidente del Congreso paraguayo, Basilio Núñez, quien en sus redes sociales dijo sentir un "profundo pesar" por las víctimas y sus familias.

También expresó su solidaridad la Arquidiócesis de la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, que en una carta dirigida a la Conferencia Episcopal de Colombia hizo llegar sus mejores deseos "al pueblo colombiano en este momento de dolor, incertidumbre y prueba".

"Elevamos nuestras oraciones por quienes han perdido la vida, para que el Señor los reciba en su Reino; por los heridos y damnificados, para que encuentren pronta asistencia y consuelo, y por las familias que hoy viven momentos de angustia ante la pérdida de sus seres queridos y de sus bienes", agregó la Arquidiócesis en su misiva.

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El sismo, que ha llevado al Gobierno colombiano a declarar la situación de "desastre nacional", se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.