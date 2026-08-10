Paraguay suma 17 feminicidios, que dejan 33 huérfanos, en lo que va de 2026

Según un informe del programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, desde enero hasta este 10 de agosto se registraron además 25 tentativas de feminicidio, otros tres casos por tentativa de homicidio y seis causas por grave agresión a mujeres por parte de sus exparejas.

Del total, 13 de las fallecidas eran madres y dejaron 33 hijos en la orfandad, de los cuales 24 son menores de 18 años.

La edad de las víctimas oscilaba entre los 12 y los 80 años, mientras que la de los agresores es de 18 a 80.

El Ministerio Público reveló que la mayoría de las mujeres -siete- fueron agredidas por sus exparejas, seis por sus parejas y el resto por un padrastro, un hijo y dos conocidos.

Casi todas las víctimas eran paraguayas (16), menos una brasileña.

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El informe indica que 13 casos ocurrieron en viviendas y cuatro en la vía pública.

En la mayoría de los casos, los agresores usaron armas blancas (10), también armas de fuego (3), mientras que una víctima falleció por asfixia y dos por golpes.

Doce presuntos responsables fueron imputados y cinco se suicidaron.

Un total de 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en hechos que dejaron 69 huérfanos.