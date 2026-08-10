París abre la semana con nuevo récord con alza del 0,13 % pese a incertidumbre geopolítica

Las dudas fueron la nota dominante en una sesión que trascurrió durante buena parte en terreno negativo pero que se recuperó en el tramo final, coincidiendo con la apertura de Wall Street, para acabar cerrando en un nuevo máximo de 8.726,03 puntos y cerca de su máximo intradía.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de más de 2.750 millones de euros.

La siderúrgica ArcelorMittal lideró las ganancias con una subida del 1,97 %, por delante de la petrolera TotalEnergies, que progresó un 1,96 %, y del fabricante automovilístico Stellantis, que mejoró un 1,75 %.

El gigante de las telecomunicaciones Orange bajó un 2,01 %, mientras que el grupo de servicios colectivos Veolia lo hizo un 1,76 % y la publicitaria Publicis, un 1,4 %.