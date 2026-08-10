Pedro Sánchez traslada su solidaridad a Colombia tras el terremoto

"Todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país", escribió Sánchez en la red social X, donde aseguró que el pensamiento de España está "con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas".

"España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", añadió el jefe del Ejecutivo español en una publicación en la que compartía el mensaje publicado previamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Albares había señalado que sigue la evolución de la situación en Colombia y expresaba también su solidaridad con el "pueblo hermano" colombiano.

El ministro informó, asimismo, de que la Embajada de España en Colombia, el Consulado General en Bogotá y la unidad de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores están movilizados para ayudar a los españoles que se encuentran en el país.

Exteriores facilitó además dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249.

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y provocó el derrumbe de edificios en ciudades del centro y del eje cafetero del país, además de daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó de que el sismo causó al menos 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

"A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo De la Espriella en Bogotá, en su primera declaración pública tras el terremoto.