Pensionados piden incluir aumento de sus ingresos en el diálogo entre chavismo y oposición

Una representación del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad se reunió con la jefa de la delegación opositora, la exdiputada Dinorah Figuera, a quien entregaron un informe sobre la "violación sistemática de los DD.HH. de este sector vulnerable".

En el documento denuncian que adultos mayores están "condenados a una pobreza extrema" y que ha habido "fallecimientos producto de la desnutrición", según una nota de prensa del coordinador nacional del comité, Edgar Silva.

"Expusimos esta crítica situación que atraviesan nuestros adultos mayores, quienes pagaron la seguridad social para tener un retiro digno y no es justo que ahora tengan que sobrevivir de la ayuda de familiares que han emigrado, de amistades generosas, de ONG y de instituciones religiosas y de otra índole que ofrecen ayuda humanitaria", dijo.

Por tanto, el comité propuso "incrementar progresivamente las pensiones y el salario mínimo", también en 17 centavos al mes, hasta igualar el costo de la canasta alimentaria -de 756 dólares para una familia de cinco personas, según cálculos independientes-, y luego subirlos a un monto que permita cubrir otros gastos esenciales.

Además, el grupo planteó que haya un fondo de pensiones con recursos provenientes de la exportación petrolera, que ha aumentado este año gracias al alivio de las sanciones estadounidenses en medio de la estrecha colaboración entre Caracas y Washington, que retomaron relaciones diplomáticas el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro y tras siete año de ruptura.

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El chavismo y un grupo de la oposición, integrado por exdiputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González, acordaron el jueves mantener hasta el 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología, las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas.

Las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas".