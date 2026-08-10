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10 de agosto de 2026 a la - 11:55

Perú reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo la relación con Ecuador

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Lima, 10 ago (EFE).- Perú reafirmó este lunes el compromiso de seguir fortaleciendo la "ejemplar relación" de amistad, cooperación e integración con Ecuador, al expresar su "afectuoso y cordial saludo" a esta nación vecina con ocasión del 217 aniversario de la independencia y día nacional.

Por EFE

En un mensaje compartido por la cancillería, Perú manifestó tener la convicción de que "el desarrollo conjunto y el bienestar de nuestros países seguirá construyéndose sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la fraternidad" que une a ambos pueblos.

Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones suramericanas se relanzaron en 1998 con proyectos de integración, tras la firma del acuerdo de paz que puso fin a unas históricas discrepancias limítrofes que generaron conflictos en varias oportunidades durante las décadas anteriores.

El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, visitó Perú el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y participar en los actos por el día de la independencia nacional.

En esa fecha, ambos gobernantes acordaron cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.

Además, Fujimori y Noboa reafirmaron su disposición a seguir profundizando la relación bilateral entre ambos países, sobre la base de los acuerdos de paz firmados en 1998, y resaltaron "el dinámico diálogo político alcanzado en los gabinetes binacionales", reuniones anuales entre los mandatarios y sus respectivos ministros para avanzar en la agenda bilateral.

En ese sentido, los dos mandatarios coincidieron en que el siguiente gabinete binacional entre Perú y Ecuador se celebre a finales de año en Lima, según informó la Cancillería peruana.