Perú reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo la relación con Ecuador

En un mensaje compartido por la cancillería, Perú manifestó tener la convicción de que "el desarrollo conjunto y el bienestar de nuestros países seguirá construyéndose sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la fraternidad" que une a ambos pueblos.
Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones suramericanas se relanzaron en 1998 con proyectos de integración, tras la firma del acuerdo de paz que puso fin a unas históricas discrepancias limítrofes que generaron conflictos en varias oportunidades durante las décadas anteriores.
El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, visitó Perú el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y participar en los actos por el día de la independencia nacional.
En esa fecha, ambos gobernantes acordaron cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.
Además, Fujimori y Noboa reafirmaron su disposición a seguir profundizando la relación bilateral entre ambos países, sobre la base de los acuerdos de paz firmados en 1998, y resaltaron "el dinámico diálogo político alcanzado en los gabinetes binacionales", reuniones anuales entre los mandatarios y sus respectivos ministros para avanzar en la agenda bilateral.
En ese sentido, los dos mandatarios coincidieron en que el siguiente gabinete binacional entre Perú y Ecuador se celebre a finales de año en Lima, según informó la Cancillería peruana.