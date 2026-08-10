Petrolera YPF vende a Edenor el 70 % de la mayor distribuidora de gas de Argentina

La venta del 70 % de YPF en Metrogas se realizó a través de un proceso competitivo en el que la petrolera recibió varias ofertas.

"Las distintas ofertas recibidas fueron evaluadas por la compañía y la propuesta seleccionada fue aprobada por el directorio en su reunión de hoy", informó YPF en un comunicado.

El pasado 24 de julio, Edenor había hecho pública la presentación de una oferta por el 70 % de Metrogas.

La distribuidora de electricidad hizo su oferta en forma conjunta con la firma británica Andina PLC, accionista indirecta en Edenor y que integra el grupo Integra Capital, fundado por el empresario argentino José Luis Manzano, un conglomerado que ya posee una participación minoritaria en Metrogas a través de la firma Integra Gas Distribution.

Metrogas, constituida en 1992, es la principal distribuidora de gas natural de Argentina y, según la propia empresa, la tercera mayor de Sudamérica.

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La compañía presta servicios a 2.250.000 clientes de la ciudad de Buenos Aires y de once localidades de la periferia de la capital argentina.

En Metrogas también tienen participación accionarial la firma Integra Gas Distribution (9,23 %) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (8,13 %), mientras que otro 12,64 % se cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.