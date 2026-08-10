Piden un juicio justo para un salvadoreño firmante de la paz en 1992 acusado por atentado

Montalvo, quien perteneció a la exguerrilla del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN), fue detenido el 30 de mayo de 2024 y estuvo encarcelado 14 meses. En julio de 2025 fue liberado con medidas sustitutivas a la detención.

La Fiscalía acusa a la decena de exguerrilleros de los delitos de pertenecer a organizaciones terroristas y actos terroristas por supuestamente preparar atentados en el contexto de la toma de posesión de Bukele.

"Hacemos un respetuoso pero firme llamado a que se garantice un juicio justo, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales y de derecho internacional que le asisten", indicó la familia de Montalvo en un comunicado.

También pidió que "la resolución del tribunal se funde exclusivamente en la valoración objetiva e imparcial de las pruebas presentadas", que tome en cuenta "las condiciones de salud y edad" de Montalvo, quien padece enfermedad renal crónica que requiere diálisis periódica, "y arrastra secuelas de un accidente cerebrovascular y de un infarto al miocardio, además de diabetes", dijo su familia.

La familia espera además que "se reconozca" que Montalvo es uno de los "firmante de los Acuerdos de Paz de 1992" así como su compromiso de "ser garante de la democracia y un hombre de paz".

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La entonces guerrilla del FMLN y el Gobierno de El Salvador firmaron en enero de 1992 los Acuerdos de Paz en México para poner fin a 12 años de guerra civil, que dejaron unos 75.000 muertos.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz el FMLN se convirtió en un partido político de izquierda y se alternó en el poder con el derechista Arena durante tres décadas, hasta la llegada al Gobierno de Bukele.

De acuerdo con reportes de la prensa local, los procesados son José Santos Melara, Atilio Montalvo, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar.

En enero de 2024, un conglomerado de organizaciones de veteranos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y de exguerrilleros retiraron su apoyo Bukele para los comicios del 4 de febrero de ese año, en los que finalmente ganó la reelección, tras señalar un incumplimiento por parte del mandatario de un acuerdo firmado en 2018.