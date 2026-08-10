Portugal registra un seísmo de magnitud 3,3 próximo a Lisboa que no causa daños

Se trata del segundo seísmo registrado en la región peninsular lusa esta jornada, habiéndose notificado en la madrugada uno de magnitud 3,4 y con epicentro cerca de la localidad de Odemira, en el Alentejo luso, que tampoco causó daños.
El IPMA precisó en un comunicado que este segundo terremoto fue registrado a las 12.31 hora local (11.31 hora GMT), con epicentro "cerca de 10 kilómetros al sureste de Cadaval", en el distrito de Lisboa.
"De acuerdo con la información disponible hasta el momento no ha causado daños personales ni materiales", añadió la entidad, que explicó que ha sido sentido con intensidad IV (escala de Mercalli modificada) en los municipios de Bombarral (distrito de Leiria), Alenquer y Cadaval (distrito de Lisboa).
Fue percibido con menor intensidad en Arruda dos Vinhos, Lourinhã, Torres Vedras (Lisboa) y Rio Maior (Santarém).