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10 de agosto de 2026 a la - 15:55

Portugal transmite su solidaridad a Colombia tras terremoto con múltiples víctimas

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Lisboa, 10 ago (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, transmitió este lunes sus condolencias y solidaridad a Colombia tras el terremoto de magnitud de 7,4 que sacudió hoy gran parte del país latinoamericano y que ha dejado al menos 111 fallecidos.

Por EFE

"En su nombre personal y en nombre del pueblo portugués, el Presidente de la República manifiesta su solidaridad con el pueblo colombiano, presentando sentidas condolencias a las familias de las víctimas y transmitiendo el deseo de una rápida recuperación a todos los heridos", escribió su gabinete en un comunicado.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, el terremoto ha causado al menos 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos del país, aunque se espera que la cifra aumente con el transcurso de las horas.

El sismo, que ha llevado al Gobierno colombiano a declarar la situación de "desastre nacional", se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador.

La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.