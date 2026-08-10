Presidente de Honduras se reúne con CEO de IBEX, que anuncia 400 nuevos empleos en el país

El encuentro, en el que también participó el ministro hondureño de Inversiones, Epaminondas Marinakys, estuvo orientado a fortalecer el sector de tercerización de servicios empresariales, promover nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de empleo en Honduras, informó el Ejecutivo en un comunicado.

"Nos complace mucho que IBEX genere 400 empleos adicionales en Honduras antes de que finalice este año", destacó Asfura, quien valoró además que la compañía analice ampliar significativamente su presencia en el país centroamericano durante los próximos dos.

El gobernante agradeció a Dechant por "la confianza" en el talento hondureño y aseguró que su Gobierno continuará trabajando para generar condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de empleo.

“Quiero agradecerles por esta confianza en Honduras y a todo el equipo de IBEX, especialmente a Bob Dechant. Aquí tienen en Honduras a un socio comercial para servirles y para ayudarles en toda su inversión”, afirmó Asfura.

Dechant afirmó que Honduras constituye una parte importante de la estrategia regional de IBEX y destacó el liderazgo de Asfura y su agenda orientada a favorecer la inversión.

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IBEX inició operaciones en Honduras en 2021 y actualmente cuenta con unos 1.200 agentes de atención al cliente, y su crecimiento en el país ha estado acompañado por la incorporación de nuevas líneas de negocio relacionadas con los sectores minorista, salud, tecnología financiera y servicios residenciales, según la información oficial.

La compañía busca contribuir a que Honduras se consolide como uno de los principales centros de servicios empresariales y atención al cliente de Centroamérica, agregó.

La expansión anunciada por IBEX supondrá la creación de nuevas fuentes de ingresos para cientos de familias y mayores oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes, además de reforzar la presencia de capital extranjero en el país, destaca el comunicado.