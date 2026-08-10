Putin viaja a Siberia por tercera vez en menos de tres semanas

Según informó la agencia oficial RIA Nóvosti, asistirá hoy a una exposición organizada por la universidad estatal de Ulán-Udé, capital regional.

Buriatia, región budista bañada por el lago Baikal, es uno de los entes de la Federación Rusa que ha contribuido con más hombres para la guerra en Ucrania.

Putin ya visitó el pasado 24 de julio la vecina Irkutsk, donde inspeccionó una fábrica de aviones y se reunió con los dirigentes locales. Además, el 3 de agosto viajó al corazón de Siberia, la región de Krasnoyarsk, a más de 3.300 kilómetros al este de Moscú.

No modificó sus planes pese a la muerte de siete bañistas en el mar Negro cuando un dron ucraniano explotó en una playa abarrotada de turistas.

El Kremlin ha reforzado en gran medida desde el pasado año la seguridad del jefe de Estado, que ha reducido los desplazamientos, ya que los drones ucranianos han alcanzado objetivos situados en toda la Rusia europea e incluso más allá de los Urales.

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Por ese motivo, Putin ha viajado solo en lo que va de año -aparte de Moscú y San Petersburgo- a la capital tártara, Kazán, para participar en la cumbre de la ASEAN, y recientemente a Irkutsk y Krasnoyarsk.

Se desconoce si se encuentra de vacaciones en Siberia, adonde solía viajar hace años con el exministro de Defensa Serguéi Shoigú, antes de que éste cayera en desgracia.

Debido al hartazgo con la guerra, el bloqueo de internet y la actual crisis de combustible, la popularidad de Putin ha sufrido un desplome similar en los sondeos al que vivió en 2018 tras aprobar la polémica reforma de las pensiones.