10 de agosto de 2026 a la - 17:05
Quince detenidos, incluyendo un agente, y 1.500 kilos de cocaína incautados en España
A Coruña (España), 10 ago (EFE).- Una quincena de personas, entre ellas un agente de la Guardia Civil española, fueron detenidas en una operación contra el narcotráfico en Muxía, una localidad de Galicia, en el noroeste de España, en la que fueron decomisados 1.500 kilos de cocaína, informaron a EFE fuentes de la investigación.
El operativo conjunto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera se desarrolló desde primera hora de este lunes en Muxía.
La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones, tras haber llevado a cabo quince y numerosos registros.
A lo largo de la jornada el dispositivo incautó 1.500 kilos de cocaína y una lancha rápida utilizada supuestamente para su transporte.