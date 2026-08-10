Quince detenidos, incluyendo un agente, y 1.500 kilos de cocaína incautados en España

A Coruña (España), 10 ago (EFE).- Una quincena de personas, entre ellas un agente de la Guardia Civil española, fueron detenidas en una operación contra el narcotráfico en Muxía, una localidad de Galicia, en el noroeste de España, en la que fueron decomisados 1.500 kilos de cocaína, informaron a EFE fuentes de la investigación.