Registran un sismo de magnitud 3,4 en provincia ecuatoriana del Guayas

Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 16:24 hora local (21:24 GMT) a 2,25 grados de latitud sur y a 79,74 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 67 kilómetros y a 13,2 kilómetros de Durán.

Este lunes, en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia costera del Guayas, se registró el desprendimiento de la mampostería de un edificio, y los restos cayeron a la acera como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.