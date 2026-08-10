República Dominicana expresa solidaridad con Colombia tras terremoto

"Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación", indicó la Cancillería dominicana en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" tras contabilizar al menos 111 personas fallecidas, una cifra que se prevé aumente en las próximas horas, además del derrumbe de edificios en varias ciudades del centro del país y daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.