Senadores demócratas exigen a Marco Rubio un informe sobre derechos humanos en Venezuela

"Instamos al Departamento de Estado a reafirmar su compromiso con la práctica, mantenida durante largo tiempo, de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen venezolano y de ejercer presión sobre sus funcionarios para poner fin a tales abusos", escribieron los senadores en su misiva.

Además de mostrar su preocupación "ante las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela", también solicitan que el Departamento de Estado se comprometa a prevenir nuevos abusos.

Los senadores aseguran que los abusos, que se produjeron "durante el mandato del expresidente Nicolás Maduro, no han disminuido a pesar de la significativa intervención y el control que el Gobierno de los Estados Unidos ejerce sobre los asuntos venezolanos, ni tras la sustitución de Maduro por la presidenta interina Delcy Rodríguez".

Los legisladores anuncian que el Congreso seguirá ejerciendo su labor de control y supervisión sobre las "iniciativas de la Administración para apoyar al régimen de Rodríguez" y que si el Departamento de Estado se negara a abordar las violaciones de derechos humanos, considerarán "utilizar todos los mecanismos disponibles para exigir dicho informe, incluida la Sección 502B de la Ley de Asistencia Exterior".

Esta norma prohíbe otorgar apoyo a gobiernos que mantengan un "patrón consistente de violaciones graves" de derechos humanos.

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Desde la captura de Maduro, el pasado 3 de enero, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez.