Senadores demócratas presentan proyecto de ley tras ataques a infraestructuras hídricas

La norma que proponen los senadores Adam Schiff y Amy Klobuchar aumentaría los fondos estatales rotatorios para agua potable y agua limpia en 300 millones de dólares anuales para mejoras en la ciberseguridad.

Además, permitiría a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) realizar evaluaciones de ciberseguridad y exigir medidas correctivas cuando sea necesario.

"Los recientes ciberataques contra Minnesota han puesto de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la seguridad de nuestros sistemas de agua y de la infraestructura crítica", declaró Klobuchar.

"Todos los estadounidenses dependemos de agua potable segura y confiable, pero los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestros sistemas de agua ante los ciberataques de adversarios extranjeros y entidades criminales. Estas amenazas no son hipotéticas: están ocurriendo ahora mismo", declaró Schiff.

El ciberataque coordinado en Minesota tuvo como objetivo más de 30 sistemas municipales de agua y tecnologías operativas de aguas residuales.

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Se barajaron distintas teorías sobre la autoría del sabotaje, incluida la hipótesis iraní.

Sin embargo, ni el FBI ni las autoridades estatales han atribuido el ataque a ningún país o grupo criminal, por lo que el asunto sigue bajo investigación.