Serbia amenaza con reducir el caudal de agua a Kosovo en represalia a "maltrato" a serbios

"Están maltratando mucho a nuestra gente. Tenemos diversas razones para cambiar el curso del Ibar. A ver qué van a hacer los albaneses en tal caso”, declaró el presidente serbio a los medios, según recoge hoy la prensa local.

El presidente aseguró que ya ha invitado a constructores e ingenieros para analizar esa posibilidad.

El río Ibar nace en Montenegro y pasa por Serbia antes de entrar en Kosovo, y luego vuelve a entrar otra vez en Serbia.

En Kosovo es embalsado en el lago artificial de Ujmani (o Gazivode, en serbio), que es fundamental para el suministro de agua, el riego agrícola y la generación de energía eléctrica en la región.

Vucic justificó esa amenaza en las demoliciones de casas serbias en las orillas de Ujmani, que Belgrado denuncia es parte de una política de "usurpación" de todo lo perteneciente a la minoría serbokosovar.

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Kosovo informó recientemente de la demolición el pasado julio de 17 edificios de propiedad serbia a orillas del lago Ujmani, afirmando que los derribos afectan a inmuebles construidos ilegalmente sobre terrenos considerados clave por su situación hídrica y energética.

Las acciones continuaron incluso después de que la Unión Europea (y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa instaran la semana pasada a las autoridades kosovares a detenerlas y a respetar el derecho a la propiedad y el debido proceso legal, que en su opinión no ha sido completado.

La ministra interina de Medio Ambiente de Kosovo, Fitore Pacolli, pidió hoy la reacción de la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU a las declaraciones de Vucic sobre el Ibar.

"Los recursos hídricos no pueden utilizarse como instrumento de amenaza, presión o desestabilización contra otro Estado.", destacó la ministra, calificando el anuncio como "profundamente inquietante".

Kosovo declaró en 2008 de forma unilateral su independencia de Serbia, que sigue sin reconocer la soberanía de su exprovincia.