Suben a 60 los muertos un ataque a campamento en el noroeste de Sudán del Sur

"Esta cifra aumentó porque algunos de los heridos graves fallecieron y se encontraron y recuperaron más cuerpos en los bosques cercanos", dijo a EFE el ministro de Información del estado de Warrap, Deng Bol, quien aseguró que este acto de violencia tuvo lugar en represalia por un ataque ocurrido aproximadamente dos semanas antes en el que murieron quince personas en una zona habitada por el grupo que perpetró la acción de ayer.

El responsable indicó que las autoridades habían intentado localizar a los sospechosos de participar en los asesinatos anteriores, pero no habían podido realizar ningún arresto debido "al mal estado de las carreteras por las fuertes lluvias, la escasez de policía y la falta de vehículos capaces de acceder a algunas de las zonas afectadas".

El ministro declaró que las autoridades de Warrap habían solicitado al gobierno nacional en Yuba una intervención inmediata para ayudar a contener la violencia y reforzar las operaciones de seguridad.

Warrap, en concreto la región del Gran Tonj, ha sufrido repetidos ciclos de violencia intercomunitaria, robos de ganado y venganzas.

En abril, al menos 47 personas murieron y 49 resultaron heridas en dos incidentes de violencia intercomunitaria en Tonj Este, según las autoridades estatales.

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Tonj Norte también fue escenario de violencia en julio, cuando al menos 25 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un ataque contra la sede del condado, según funcionarios estatales.

Las autoridades locales y nacionales han desplegado repetidamente fuerzas de seguridad y han impulsado esfuerzos de reconciliación y desarme en Warrap, pero los ataques recurrentes protagonizados por jóvenes armados siguen afectando a partes del estado.