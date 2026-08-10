Suben a siete las muertes por una bacteria carnívora en las costas de EEUU

El Departamento del Salud de Luisiana (LHD) reportó nueve pacientes con la bacteria Vibrio vulnificus, de los que todos han requerido hospitalización y cinco fallecieron, por encima del promedio histórico de siete casos y una muerte durante esta época de del año.

Mientras que las autoridades sanitarias de Florida, donde ocurrió el primer deceso del año en EE.UU. por esta bacteria el 30 de julio en Palm Beach, el Departamento de Salud reportó una muerte más en el condado de Marion, además de un acumulado de 14 casos.

Ante los fallecimientos, funcionarios sanitarios urgieron a la población tomar precauciones, pues los casos se elevan de mayo a octubre, cuando las temperaturas son más cálidas, y las infecciones pueden ocurrir cuando las personas exponen heridas abiertas al agua del mar o al comer mariscos crudos, en particular ostras.

A la bacteria se le conoce como "come carne" o carnívora porque una infección en la sangre produce lesiones en la piel con ampollas, además de síntomas como fiebre, escalofríos, presión baja, diarrea acuosa, cólicos estomacales, náuseas, vómitos y escalofríos.

"Las personas con infecciones graves pueden requerir cuidados intensivos o la amputación de extremidades. Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el LHD en un comunicado.

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Cada año se reportan entre 150 y 200 infecciones a nivel nacional de esta bacteria en específico, en especial en los estados próximos al golfo de México, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Los casos anuales podrían elevarse en un 50 % de manera progresiva hasta 2090, comparado con el registro histórico hasta 1995, por el incremento de las temperaturas del mar, lo que implicaría costos asociados de 6.100 millones de dólares, según un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).