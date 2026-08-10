Suiza reduce el transporte de mercancías por el Rin debido a sus niveles mínimos de agua

"Numerosos barcos ya no circulan o solo transportan una carga muy reducida", indicó en su página web la Oficina Federal de Abastecimiento Económico del País (OFAE).

Las autoridades suizas aseguraron que, gracias a rutas alternativas por otras vías, el abastecimiento de Suiza de bienes de primera necesidad, como productos petrolíferos o alimentos, "sigue estando garantizado".

Responsables de Port of Switzerland, institución que regula los puertos fluviales del Rin en el país, señalaron que la situación es aún más dramática en la vecina Alemania, donde en algunos tramos los niveles están bajando tanto que el caudaloso río está cerca de dividirse en dos ramales.

El Rin, de más de 1.200 kilómetros y una de las principales vías navegables del continente europeo, nace en los Alpes suizos y pasa por importantes ciudades del país, especialmente Basilea, antes de entrar en Alemania, formar parte de la frontera de ese país con Francia y desembocar en los Países Bajos.