Suspenden trámite de proyecto en Chile tras alerta de Leonardo DiCaprio por rana Pehuenche

El artista, reconocido ambientalista, publicó un mensaje en su perfil de Instagram el domingo donde defendió la protección de la rana de pecho espinoso, que solo habita en el valle del Pehuenche, en los Altos Andes de Chile y Argentina.

Di Caprio alertó en su posteo que hoy el Gobierno chileno podía aprobar un plan que perjudica "el corazón de su único hábitat conocido", en referencia al anfibio del cual dijo "solo existen menos de 1.000 ejemplares en estado salvaje".

Las autoridades ambientales reflejan, en la web de la institución, la suspensión de la sesión de videoconferencia sobre el proyecto Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores– Río Diamante en Alto Maule, cuyo trámite inició hace cinco años, y que contempla una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje que abarca a los dos países.

Según el intérprete "esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas", tras haber evolucionado para sobrevivir en frías corrientes montañosas y prados alpinos, por lo que este desarrollo "la llevaría al borde de la extinción".

La rana de pecho espinoso (Alsodes pehuenche) es un "anfibio de cuerpo voluminoso y extremidades robustas", según el ministerio del Medio Ambiente chileno, que se encuentra entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud.

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El objetivo del proyecto descrito ante el Servicio Ambiental es la habilitación y operación de una interconexión eléctrica internacional entre los sistemas de Chile y Argentina (binacional), que permitirá llevar a cabo operaciones de importación y exportación de electricidad.

"Los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto, sino que se construya en un lugar donde no ponga en mayor riesgo a una especie en peligro crítico de extinción", aclaró DiCaprio.

El trámite suspendido, sin embargo, abarcaba solo las partes y acciones a realizarse en territorio chileno, pues del lado argentino "será evaluado y tramitado de forma independiente de acuerdo a la jurisdicción de dicho país", se detalla en la ficha del proyecto ingresado en el SEA.

"Estamos luchando contra el tiempo para proteger a esta especie. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema vital para la biodiversidad, los recursos hídricos y la resiliencia climática", añadió.

La empresa impulsora del proyecto, ENEL de Chile, respondió al diario El Mercurio sobre la evaluación de esta iniciativa asegurando que seguirán colaborando con todos los requerimientos que se soliciten.

"Todos los aspectos ambientales, patrimoniales y territoriales, incluidos aquellos relacionados con ecosistemas, patrimonio arqueológico y geológico, así como actividades económicas y recreativas, han sido analizados, complementados y abordados conforme a la normativa vigente", dijeron.

La atención de Di Caprio sobre Chile no es nueva, en 2025 anunció que a través de Re:wild, la organización ecologista de la que es cofundador, compró la ínsula Guafo, en la región de Los Lagos, al sur de Chile, con el objetivo de protegerla de la minería de carbón, la tala de madera y otras industrias destructivas.

La isla, conocida como 'la pequeña Galápagos', tiene la mayor colonia reproductiva del mundo de fardelas negras, una especie de ave marina actualmente en estado de reducción.