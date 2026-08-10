Tajani, sobre España: Las decisiones unilaterales de un país no deben repercutir en socios

"La inmigración debe gestionarse de forma conjunta", insistió en un mensaje en redes sociales el también vicepresidente del Gobierno italiano, que en varias ocasiones ha criticado la decisión del Gobierno español de regularizar a 500.000 migrantes.

Esas críticas se han producido a pesar de que el permiso de regularización solo sirve para residir y trabajar en España, no para instalarse libremente en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE).

En su mensaje, Tajani dice que comparte las propuestas que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, publicó en el eFrankfurter Allgemeine Zeitung, de "fortalecer Frontex como una verdadera agencia europea de guardia fronteriza con personal, recursos y poderes adecuados."

"Combatir sin tregua a las organizaciones criminales de trata de personas. Establecer centros de repatriación en África y acelerar los de personas que no tienen derecho a permanecer en Europa", defiende el jefe de la diplomacia italiana.

Pero también destacó la necesidad de "una mayor cooperación con los países de origen y tránsito mediante inversiones, formación in situ y una migración regular que beneficie a nuestra economía".

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Tajani no hace referencia en su mensaje a la situación que se ha creado después de que España suspendiese también el tratado de libre circulación de Schengen, introduciendo controles en las fronteras como había hecho Italia tras lo ocurrido en Ceuta.

El pasado fin de semana, el ministro de Exteriores italiano calificó la decisión del Gobierno español de "incomprensible y totalmente inaceptable".