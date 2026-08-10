Todd Blanche jura como fiscal general de EE.UU. en una ceremonia privada en la Casa Blanca

"¡Felicidades a un gran abogado y a una persona aún mejor!", le deseó la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, en un mensaje en X junto a un breve video del nombramiento oficial, en el que también aparecen varios miembros del equipo del republicano, entre ellos el vicepresidente, JD Vance.

Blanche, quien se desempeñó como fiscal general interino tras la destitución de Pam Bondi en abril, encabezó el pasado viernes la delegación de Washington a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aliado de Trump.

Nacido en Denver (Colorado) en 1974, el nuevo jefe del Departamento de Justicia desarrolló su carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y luego como defensor en casos de alto perfil.

Fue abogado personal del hoy presidente y dirigió su defensa en el juicio de Nueva York por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.

También integró el equipo legal del republicano en los casos federales por el manejo de documentos clasificados y por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

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Como segundo del Departamento de Justicia estuvo involucrado en la desclasificación de miles de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuyo manejo le costó a Bondi el puesto.

En mayo, Blanche anunció la creación de un fondo de unos 1.800 millones de dólares para compensar a personas que, según el Gobierno de Trump, fueron objeto de una persecución judicial injusta durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), incluidos los protagonistas del asalto al Capitolio de 2021.

Esta iniciativa se convirtió en el mayor obstáculo para que su nominación como fiscal general fuera aprobada en el Comité Judicial del Senado, que recomienda el voto en el pleno.

Los republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon su nombramiento hasta que el abogado anuló la creación del fondo.

Los demócratas, que lo acusan de socavar la independencia del Departamento de Justicia y ponerlo al servicio de los intereses de Trump, votaron casi de forma unánime en su contra.