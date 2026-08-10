Tribunal de EE.UU. rechaza inmunidad de Meta, Google o TikTok ante demandas por adicción

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco (California), desestimó este lunes el recurso presentado por las empresas matrices de redes sociales para revocar un fallo previo de un juez federal en Los Ángeles, que permitió que avanzaran miles de demandas contra las tecnológicas, incluidas las presentadas por varios estados.

En su apelación Google (de Alphabet), Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram), Snap (propietaria de Snapchat) y TikTok (de ByteDance) argumentaron que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, los protegía de ser demandados por no advertir al público de que las redes sociales pueden provocar conductas adictivas.

La jueza Jacqueline Hong-Ngoc Nguyen escribió en la decisión que el tribunal “no está de acuerdo" con los argumentos de las tecnológicas y que la ley no específica en que escenarios se aplica la inmunidad.

El tribunal de apelaciones también negó la petición de Meta de posponer un juicio en una demanda presentada por 19 estados que inicia este miércoles en una corte federal de Oakland.

En la demanda sostiene que Meta, entre otras cosas, diseñó e implementó funciones perjudiciales en sus plataformas que generan adicción en niños y adolescentes —causándoles graves daños físicos y mentales—, al tiempo que engañaba al público sobre la existencia y la gravedad de estos riesgos.

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El fallo representa un nuevo revés para Meta, después de que la semana pasada un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México condenara al gigante tecnológico a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes que debe crear, porque se considera que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.