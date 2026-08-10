Turista franco-argentino con hantavirus recibe alta en España y emprende viaje de regreso

Las PCR realizadas tanto al turista como a sus dos contactos estrechos resultaron negativas; sin embargo, los dos contactos deberán permanecer en cuarentena durante 42 días desde el pasado 28 de julio, tal y como establece el protocolo sanitario.
El Gobierno gallego mantiene el seguimiento de ambos contactos durante el periodo de cuarentena establecido.
El turista franco-argentino viajó en Galicia sin síntomas tras presentar un cuadro respiratorio leve en Francia, donde le confirmaron, cuando ya estaba en España, el positivo en hantavirus de la variante Andes.
Desde que se comunicó el caso, el viajero estuvo aislado en su alojamiento en Galicia, sin que fuera necesario su ingreso en un centro médico porque estaba asintomático.
Los responsables de Sanidad gallegos activaron el protocolo de vigilancia epidemiológica en cuanto recibió la notificación, con seguimiento del afectado y de sus contactos estrechos.