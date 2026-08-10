Turista franco-argentino con hantavirus recibe alta en España y emprende viaje de regreso

Santiago de Compostela (España), 10 ago (EFE).- El turista franco-argentino que estaba aislado en un domicilio de Galicia (noroeste de España) por un caso de hantavirus recibió el alta epidemiológica tras dar negativo en la prueba PCR y ya emprendió el viaje de regreso, informó la Consejería de Sanidad del Gobierno regional gallego.