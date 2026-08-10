Ucrania confirma el ataque contra una refinería rusa que causó al menos 13 muertos

En un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, el Estado Mayor afirma que la pasada noche fue atacado el complejo petrolero Taneco "en el marco de las acciones destinadas a reducir el potencial militar del agresor ruso".

El ataque lo llevaron a cabo unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas y en el lugar de la refinería se registró "un incendio", según el Estado Mayor General.

Minnijánov, gobernador de Tartarstán, cifró en 13 el número de víctimas mortales por el ataque ucraniano y en 48 el de heridos, según la agencia oficial TASS.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) ha incoado una causa penal por "ataque terrorista", informó en Telegram la portavoz de la entidad, Svetlana Petrenko.

El Estado Mayor General de Ucrania también informó este lunes de un ataque el día 8 contra la refinería Ilsky en la región rusa de Krasnodar en la que habría resultado dañada una instalación de destilación primaria de petróleo.