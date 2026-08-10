Ucrania se detiene un minuto cada día para recordar a sus muertos

Los coches se paran en medio de la calle y muchos conductores se bajan para unirse a los transeúntes que se quedan quietos en sus sitios. Juntos recuerdan a las decenas de miles de civiles y soldados caídos en casi cuatro años y medio de guerra a gran escala y en los combates previos en el Dombás.

"Cuando me paro en la calle y todos los demás se paran a mi alrededor, siento una unidad increíble, además de esta gratitud a los héroes", dijo a EFE Yulia Oliyar, una actriz que se convirtió en la coordinadora de esta iniciativa en Leópolis.

Aunque cada día la guerra añade nuevos nombres a la lista de víctimas, los rituales como el minuto de silencio diario buscan mantener viva la memoria colectiva de los muertos y hacer más soportable el dolor, canalizándolo hacia la acción.

"No se trata de lágrimas y dolor, odio y desesperación", señaló Oliyar, en el Cementerio Militar de Leópolis (oeste). "Se trata sobre todo de amor".

Para Oliyar, como para la mayoría de los ucranianos, homenajear a las víctimas es un acto profundamente personal. Durante el minuto de silencio, piensa en los amigos que murieron en combate, entre ellos el actor Andrí Sinishin, o Levko Kmit, el hermano de su íntima amiga María.

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Oliyar apunta a los retratos que, en línea con la tradición ucraniana, adornan las tumbas de los soldados caídos. "Muchos de ellos sonríen. Sí, han muerto, pero no se quedaron de brazos cruzados y actuaron conforme a sus valores", argumentó.

Para ella, el minuto diario de silencio "es un momento de disciplina que desplaza el foco desde los problemas de la vida cotidiana hacia la dirección correcta" y recuerda a los ucranianos "hacia dónde moverse".

"Todas estas personas lucharon por la libertad, por nuestra independencia. Y debemos continuar su lucha", subrayó.

El minuto de silencio diario a escala nacional fue establecido por decreto presidencial en marzo de 2022. Pero cobró un sentido más profundo y mayor seguimiento gracias a los esfuerzos de Irina Tsíbuj, una periodista y educadora que se unió al Ejército como sanitaria.

Antes de su muerte a los 25 años en mayo de 2024, Tsíbuj se esforzó por apoyar a las familias de los soldados caídos y abogó por un enfoque más personal del recuerdo, al subrayar que "recordar es la responsabilidad de los vivos para con los muertos".

Tras su muerte, su familia y amigos fundaron la iniciativa cívica "Vshanui" (Honor) y alentaron a la gente de todo el país a unirse al minuto diario celebrando actos conmemorativos en cruces concurridos y en plazas centrales.

La práctica se fue difundiendo gradualmente y en buena parte de Ucrania se mantiene sin recordatorios, cada vez más institucionalizada en esta nueva forma.

En febrero de 2026 el Parlamento ucraniano otorgó al minuto de silencio un estatus legal más completo y en mayo el Gobierno autorizó el uso del sistema de notificación de alertas antiaéreas para indicar el momento de inicio.

La conmemoración adopta muchas otras formas. En los cementerios, los allegados y los amigos de los soldados dejan dulces favoritos o juguetes sobre las tumbas como gesto de cariño. Fotos de exalumnos caídos adornan las escuelas y se plantan árboles en su memoria.

También es un tema que se aborda con los niños, muchos de los cuales han perdido un progenitor.

"Explico a los niños que paralizamos todo nuestro trabajo durante un minuto porque los soldados, que ahora son ángeles guardianes, también tenían mucho trabajo que hacer, pero lo dejaron todo a un lado para protegernos", suele decir, según Oliyar, una amiga que trabaja en una escuela infantil, Mariana Tijonka.

"El recuerdo es un proceso, igual que el amor o que la amistad. Y todos tenemos que aprender a hacerlo adecuadamente", señaló.