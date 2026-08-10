Un derrame de petróleo frente a las costas de Omán abarca unos 390 kilómetros cuadrados

"Se ha detectado una mancha de aproximadamente 390 kilómetros cuadrados que se extiende hacia el noreste, desde las islas Hallaniyat hacia la costa continental, y en su punto más cercano se ubica a unos 7 kilómetros de la costa", dijo la Autoridad de Medio Ambiente en un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial omaní ONA.

El medio estatal apuntó que los análisis técnicos confirman que "la contaminación por petróleo persiste en la zona marítima asociada al incidente" del buque, que partió de la ciudad suroccidental rusa de Novorosíisk y que, según varios digitales árabes, sufrió una explosión a bordo a principios de junio en aguas del Yemen.

El Gobierno omaní alertó de que "la mancha avanza siguiendo una trayectoria constante" hacia el noreste y se extenderá unos 121 kilómetros en las próximas 48 horas, según las proyecciones científicas, que están sujetas a revisiones en función del viento, las corrientes y las condiciones del mar.

Las autoridades del país han iniciado una operación que incluye "la remediación técnica del derrame, la seguridad del buque y el monitoreo y evaluación del impacto ambiental".

Hasta el momento no se han detectado impactos en plantas desalinizadoras, en proyectos de acuicultura o en los sitios turísticos de la costa omaní.

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El director de Asuntos Marítimos del Ministerio de Transporte omaní, Mohamed Abdalá al Rawahi, añadió que las condiciones climáticas adversas de la temporada del monzón "han complicado significativamente las operaciones técnicas de respuesta ante derrames".

Asimismo, indicó que el personal de su departamento y consultores especializados están intensificando sus esfuerzos para identificar con precisión las fuentes de la fuga, preservar la integridad del casco del buque y gestionar las brechas internas, sin aportar más detalles sobre el estado del petrolero.

Las autoridades de Omán, país que también es ribereño del estrecho de Ormuz junto a Irán, no han ofrecido detalles sobre el incidente del buque ni los daños que ha sufrido el mismo, y hasta el momento se desconoce si fue objeto de un ataque como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y de las acciones contra la navegación comercial.