Un informe ecologista alerta de la deficiente depuración de aguas en Italia

El informe, que recoge los datos de las campañas estivales de inspección 'Goletta Verde' y 'Goletta dei Laghi 2026', señala que el 34 % de las 391 muestras analizadas en 19 regiones del país supera los límites legales de contaminación.

Las anomalías se concentran de forma crítica en los puntos de vertido al mar y a los lagos: el 54 % de las 188 desembocaduras de ríos, canales y arroyos analizados resultaron contaminadas o fuertemente contaminadas, mientras que la calidad de las cuencas lacustres ha firmado su peor registro desde 2020.

Entre los puntos denominados "crónicos" o "de la vergüenza" figuran la desembocadura del Musone, en la costa adriática de las Marcas (centro); la de Aci Trezza, en la isla de Sicilia (sur), y el lago de Sabaudia, en el Lazio (centro), que registró niveles fuertemente contaminados en todas sus muestras.

Para explicar este "problema estructural", Legambiente señala a la mala depuración y denuncia que Italia cuenta aún con 514 aglomeraciones urbanas que vierten sus aguas de forma no conforme a la normativa, situación que mantiene abiertos cuatro procedimientos de infracción con la Unión Europea.

"Italia sigue pagando cada seis meses decenas de millones de euros en multas a Europa por el incumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales en los municipios donde viven 14 millones de habitantes equivalentes", denunció el presidente nacional de Legambiente, Stefano Ciafani.

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A su juicio, esos recursos públicos podrían destinarse "de forma más útil" a construir nuevos sistemas de alcantarillado y depuración.

El deterioro se ve agravado, además, por la crisis climática, que está elevando la temperatura de la superficie del Mediterráneo y la acusada sequía de los lagos interiores.

En el norte del país el lago de Iseo, cerca de Bérgamo, perdió más del 79 % de su volumen embalsado entre junio y julio, mientras que los lagos Mayor y Como sufrieron pérdidas del 76 %.

Ante esta situación, la organización urge al Gobierno italiano a destinar fondos públicos a la construcción de nuevas depuradoras, aprobar un plan nacional para hacer aptos para el baño todos los ríos italianos, como hizo París tras las inversiones realizadas con motivo de los Juegos Olímpicos de 2024.