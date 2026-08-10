Uruguay rompe récord de siembra de colza en 2026, pero alertan por déficit de colmenas

Pese a esto, los expertos piden prudencia en el manejo de las colmenas, tras registrar una pérdida de estas por encima de lo normal en 2025.

En ese sentido, la investigadora Belén Branccichela, integrante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, explicó a la Agencia EFE que se emitieron recomendaciones a los apicultores para afrontar esta zafra.

Más allá de esto, agregó que, según estimaciones, las colmenas existentes no son suficientes para polinizar las 400.000 hectáreas sembradas y que "va a haber un déficit".

Si bien la colza atrae a las abejas y es buena para ellas desde el punto de vista nutricional, también se corre el riesgo de caer en lo que los expertos llaman "fiebre de enjambrazón en las colmenas", un proceso natural por el cual la colmena se sobreestimula y se divide.

"Desde el punto de vista productivo es una pérdida, porque se está perdiendo la población de abejas, que son las que salen al campo a trabajar", explicó la experta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Uruguay se pierden anualmente entre el 20 % y el 30 % de las colmenas, pero en 2025 se registraron "casos de barridas de colmenas" por encima de lo normal y una veintena de investigadores emitieron una carta de advertencia en la que solicitaron que "los eventos de mortandad masiva" de abejas no fueran interpretados como "un problema exclusivo del sector apícola".

Sobre esto, Branccichela dijo que "todo lleva a pensar que fueron casos de intoxicación", pero las muestras tomadas de las abejas muertas no arrojaron resultados concluyentes y los investigadores siguen en alerta por lo que pueda ocurrir este año.

"Esto se dio entre octubre y noviembre del año pasado, entonces lo que se está solicitando es que los apicultores estén más atentos, que visiten más asiduamente los apiarios. O sea, si se dan esos casos, que ojalá no, poder llegar a las muestras lo más anticipadamente posible", explicó.

A esto se suma el desafío de trabajar en una primavera austral en la que se pronostican lluvias por encima de lo normal -con la llegada del fenómeno de El Niño-, las cuales limitan las salidas de las abejas al campo y el acceso a los apiarios.

Branccichela aclaró que no hay forma de estimar cuánto repercutirá esta zafra en la producción de miel, ya que esta depende del trabajo de los apicultores, que deberán estar más atentos a las colmenas "para evitar la enjambrazón y cosechar esa miel" antes de que se cristalice.

En años buenos, recordó Branccichela, algunos productores alcanzaron los 20 kilogramos de miel por colmena, pero el promedio general es de 10 kilogramos.