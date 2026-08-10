Venezuela evalúa los efectos del sismo de Colombia sin reportar víctimas ni daños graves

"Hasta este momento, Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar", informó el gobernador de Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X.

Sin embargo, subrayó que cuando ocurren este tipo de eventos "casi siempre viene alguna réplica de menor impacto", por lo que llamó a la población a mantenerse alerta.

"Los organismos de prevención están desplegados y los planes de Protección Civil están activados. Tranquilidad, calma y coordinación entre los ciudadanos", apuntó Bernal.

Por su parte, el gobernador de Zulia (oeste), Luis Caldera, informó que no hay daños en el estado tras el sismo en Colombia y dijo que se activaron los protocolos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Protección Civil, según una nota de prensa.

Caldera pidió a la población mantenerse en calma e informar "cualquier novedad" a los números de emergencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente este lunes que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados.

El pasado 24 de junio, un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 sacudió el norte de Venezuela y dejó al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según cifras oficiales.