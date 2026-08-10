Yate de Mark Zuckerberg no escuchó la llamada de auxilio de bote en Alaska, según vocero

El incidente ocurrió el 3 de agosto pero cobró relevancia tras un informe de Alaska Beacon el fin de semana, que citaba a pasajeros de la embarcación que se quedó en el mar entre las ciudades portuarias de Petersburg y Juneau.

La llamada de auxilio provino de un bote de unos 6,4 metros de eslora que se quedó sin combustible.

Michael Love, uno de los pasajeros de la embarcación con problemas contó en redes sociales que habían sido rescatados después de que la Guardia Costera “contactara por radio al yate de Mark Zuckerberg —que estaba más cerca— y estos se negaran repetidamente a responder”, según el medio.

Finalmente la embarcación fue remolcada por el crucero llamado Wilderness Legacy, hasta la bahía de Farragut.

El portavoz de Zuckerberg explicó este lunes a CBS que el yate del fundador de Meta, valorado en 300 millones de dólares, estaba sintonizado en un canal de radio diferente y no escuchó la llamada.

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Aclaró que para cuando la tripulación recibió la llamada, la embarcación que necesitaba ayuda ya había sido asistida por otro barco.

El multimillonario y su familia no se encontraban a bordo en ese momento de su yate, añadió el portavoz.

Zuckerberg ha enfrentado en los últimos meses críticas por su cercanía con el presidente de EE.UU., Donald Trump y el impacto social de sus plataformas.