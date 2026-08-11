AirBaltic busca 225 millones de financiación puente y reducirá su flota de aviones

La compañía informó este martes en un comunicado de los principales elementos de su plan de negocio, que debe "reforzar la competitividad de la aerolínea a largo plazo, establecer una estructura de capital sostenible, respaldar su desarrollo futuro y mantener una conectividad fiable para Letonia y toda la región del Báltico".

Para afrontar sus necesidades de liquidez a corto plazo y respaldar la implementación del plan operativo revisado, airBaltic busca obtener 225 millones de euros de financiación puente hasta alcanzar una solución de financiación permanente.

El paquete de financiación permanente propuesto comprende hasta 225 millones de euros de nueva financiación mediante deuda y 100 millones de nuevo capital.

El plan también contempla la conversión parcial en capital de los bonos sénior con vencimiento en 2029, mientras que la parte restante sería sustituida por nueva deuda de hasta 125 millones.

El proyecto introduce además una estrategia de red centrada en Riga como principal centro de operaciones de la aerolínea y la reducción de la flota de Airbus A220-300 de los actuales 54 aparatos a 36, aunque prevé volver a aumentar gradualmente el número hasta unos 40 aviones en 2031.

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Un plan de negocio anterior de la aerolínea contemplaba una oferta pública inicial (OPI), pero esta fue cancelada después de que las condiciones del mercado y de operación empeoraran a raíz de la guerra en Oriente Medio y de los continuos problemas de mantenimiento de los motores, que obligaron a reducir los vuelos en algunas rutas.

El nuevo proyecto prevé que los ingresos de airBaltic alcanzarán aproximadamente 800 millones de euros en 2027, 900 millones en 2029 y 1.000 millones en 2031.

Actualmente, el Gobierno letón posee el 88,37 % de las acciones de airBaltic, la alemana Lufthansa el 10 %, la sociedad Aircraft Leasing 1, propiedad del empresario danés y financiero Lars Thuesen, el 1,62 %; y el 0,01 % restante está en manos de otros accionistas.