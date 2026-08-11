Al menos 15 muertos y 32 heridos al volcar camioneta con trabajadores de obra en Egipto

"Según la última actualización y los informes iniciales, el accidente causó la muerte de 15 personas y otras 32 resultaron heridas", dijo en declaraciones recogidas en la nota el portavoz del departamento, Hosam Abdelghafar, que añadió que las víctimas eran "trabajadores de la obra".

El accidente ocurrió frente a la central eléctrica de Al Shabab, en la zona de Al Dawawis de la provincia de Ismailía, y hasta el momento no se han determinado las causas del suceso.

Según el ministerio, los heridos fueron trasladados al Hospital Central de Al Qasasin para recibir la atención necesaria, mientras que el portavoz trasladó su pésame a las familias de los fallecidos.

Los accidentes de tráfico en Egipto son recurrentes debido al exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos o de infracciones como el transporte de muchas más personas de las que realmente puede llevar un automóvil, y la no utilización de los medios de seguridad como el cinturón.

Las muertes por accidentes de tráfico en Egipto aumentaron un 10,8 % en 2025 respecto al año anterior hasta alcanzar las 5.829, mientras también se registraron 84.553 heridos (un aumento del 10,7 %), según datos publicados a finales de junio por la Agencia Central de Movilización Pública y Estadística de Egipto (CAPMAS).