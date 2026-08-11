Al menos 17 criminales, diez policías y dos civiles mueren en enfrentamientos en Nigeria

"Perdimos a diez valientes policías en el enfrentamiento, mientras que otros dos resultaron heridos y están recibiendo atención médica. Dos civiles también perdieron la vida", afirmó el portavoz del Mando de Policía del Estado de Kebbi, Bashir Usman, en declaraciones recogidas por medios locales.

Los combates tuvieron lugar el lunes cuando unos 240 bandidos se desplazaban en motocicletas desde la zona de Sangeko Gap, en el distrito de Dansadau, del estado de Zamfara, hacia Kebbi.

Usman detalló que los agentes mataron a 17 atacantes y destruyeron cuatro de las motocicletas que éstos usaban para desplazarse, aunque aún se está verificando el número total de fallecidos.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

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En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.